Araştırma: Mutluluğun kaynağı para değil, spor
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Araştırma: Mutluluğun kaynağı para değil, spor

Yale ve Oxford üniversitelerinden uzmanların 1.2 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre düzenli spor yapanlar, cepteki paraya bakılmaksızın, yapmayanlara göre hayata daha pozitif bakıyor.

15.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:17
Araştırma: Mutluluğun kaynağı para değil, spor

yapmak mı para mı... Hangisi sizi daha mutlu eder? Bilimsel araştırmalara göre geliriniz ne kadar yüksek olursa olsun mutluluk seviyeniz spor yapıp yapmadığınıza bağlı.


Yale ve Oxford üniversitelerinden uzmanların 1.2 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre düzenli spor yapanlar, cepteki paraya bakılmaksızın, yapmayanlara göre hayata daha pozitif bakıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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