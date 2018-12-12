Araştırma: Küresel Isınma Kuzey Kutbu'nu Keşfedilmemiş Bir Bölge Haline Getiriyor

– Bilim insanları, küresel ısınmanın Kuzey Kutbu bölgesini "keşfedilmemiş bir bölge" haline getirdiğini söyledi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) senelik yayınladığı Kuzey Kutbu Rapor Kartı araştırması sonuçları, bölgedeki ısınmanın son beş yılda, 1900'lü yıllardan bu yana, en yüksek düzeye ulaştığını ortaya koyarken ayrıca bölgenin, dünyanın diğer bölgelerine göre iki kat daha hızlı ısındığını duyurdu.

NOAA yetkilisi Emily Osborne, Arktik bölgesinin "insan tarihinde şu ana kadar görülen en hızlı değişimi geçirdiğini" belirtirken, "Bütün Kuzey Kutbu bölgesinde sürekli bir ısınma olduğunu görüyoruz. Küresel ısınma Kuzey Kutbu'nu keşfedilmemiş bir bölge haline getiriyor" dedi.

Raporda bölgede en sıcak yılın 2016, en sıcak ikinci yılın da 2018 olarak belirlendiği yer alırken, sıcaklıktaki bu değişimin bölgenin çok uzaklarında dahi hissedildiği ve tüm dünyada hava sıcaklıklarında ciddi dalgalanmalara neden olduğu vurgulandı. - İstanbul