Araştırma: Küresel ısınma konusunda harekete geçilmezse medeniyetler 2050'ye kadar çökebilir

Avustralya'da yapılan bir araştırma küresel ısınma konusunda derhal harekete geçilmemesi halinde tüm medeniyetlerin 2050 yılına kadar çökme riskiyle karşı karşıya kalabileceği tehlikesine dikkat çekiyor.

Analizin sonuç kısmında iklimsel değişikliğin hızla artan bir varoluşsal tehdit olduğu belirtiliyor ve küresel ısınmanın dünya kökenli yaşamı normal süresinden çok daha erken sonlandırabileceği ve insanlığın medeniyet yolculuğunu bitirebileceği kaydediliyor. Euronews.com'da Görüntüle