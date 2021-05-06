Araştırma, küresel çapta 900 bin ebe açığı olduğunu ortaya koydu
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Araştırma, küresel çapta 900 bin ebe açığı olduğunu ortaya koydu

Araştırma, küresel çapta 900 bin ebe açığı olduğunu ortaya koydu
Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak - Haberler | Güncel

Uluslararası çapta yürütülen yeni bir araştırma, dünya genelinde yarısından fazlası Afrika'da olmak üzere, 900 bin ebe açığıyla karşı karşıya olunduğunu ortaya koydu.

Uluslararası çapta yürütülen yeni bir araştırma, dünya genelinde yarısından fazlası Afrika'da olmak üzere, 900 bin ebe açığıyla karşı karşıya olunduğunu ortaya koydu.

The Guardian'ın haberine göre, 194 ülkede ebelik iş gücünün ve ilgili sağlık kaynaklarının değerlendirildiği "2021 Dünya Ebelik Durumu" raporuna göre, ebeliğe yönelik yetersiz kaynaklar ve mesleğin öneminin farkına varılamaması, 2014'teki son çalışmadan bu yana çok az bir ilerleme kaydedildiği anlamına geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Ebeler Konfederasyonu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayımlanan raporda, son 7 yılda ebelik bakımını iyileştirmek için çok az ilerleme kaydedildiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, diğer sağlık hizmetlerini desteklemek için görevlendirilen ebeler nedeniyle ebe açığını daha da artırdığı belirtildi.

Eğitim ve öğretime daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunulan raporda hükümetler, ebelik için desteği bir öncelik haline getirmeye çağrıldı.

Dünyanın, yarısından fazlası, anne ölümlerinin neredeyse üçte ikisinin yaşandığı Afrika'da olmak üzere, 900 bin ebe açığıyla karşı karşıya olduğu aktarılan raporda, ebeliğin ve yeni doğum yapan kadın ve yeni doğanla ilgilenen kişilerin işlerinin genellikle hafife alındığı kaydedildi.

Dünya genelinde çalışan tahmini 1,9 milyon ebe ve yardımcı ebe bulunduğu, bunların yüzde 90'ının kadın olduğu ifade edildi.

UNFPA üreme sağlığı departmanı başkanı Anneka Knutsson, ebe sayılarındaki eksikliğin telafi edilmesindeki mevcut ilerleme hızına bakıldığında, "2030 yılına 750 bin açıkla erişeceğiz ki bu da (nispeten) çok az bir ilerleme." değerlendirmesinde bulundu.

2017'de hamilelik veya doğum sırasında Sahra Altı Afrika'da tahmini 196 bin kadın yaşamını yitirirken Avrupa'da 740 kadın hayatını kaybetti.

Lancet dergisinde geçen yıl yayımlanan bir araştırmada, ebeliğe yatırım yapmanın anne ve yeni doğan ölümlerinin ve ölü doğumların yaklaşık üçte ikisini önleyebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

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