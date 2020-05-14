Araştırma: Küçük yaşta yuvaya giden çocuklar gelecekte akranlarından daha kilolu olabilir Çocuk yuvasına ve oyun gruplarına daha erken yaşta başlayan ve haftanın birçok gününü buralarda geçiren çocukların gelecekte akranlarından daha kilolu olabileceği bildirildi.

Çocuk yuvasına ve oyun gruplarına daha erken yaşta başlayan ve haftanın birçok gününü buralarda geçiren çocukların gelecekte akranlarından daha kilolu olabileceği bildirildi.

"News-medical.net"in haberine göre, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL), Cambridge Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi ortaklığında, Loughborough Üniversitesinden Dr. Silvia Costa liderliğinde yürütülen çalışmada, 42 yıl boyunca 8 binden fazla kişiden toplanan veriler incelendi.

Araştırmacılar, 50 yıl önce nisan ayında aynı hafta doğan 17 binden fazla kişiyle ilgili verilere erişmelerini sağlayan 1970 İngiliz Kohort Çalışması'nı (BCS1970) kullandı.

Kişilerin, çocuk bakımına katılımı, bakımın türü, başlangıç ??yaşı ve devamlılığı ile 1980'de 10, 1986'da 16, 1996'da 26, 2000'de 30, 2004'de 34 ve 2012'de 42 yaşlarındayken Vücut Kitle Endeksi'ne (VKE) ilişkin bilgiler analiz edildi.

Araştırmacılar, yuvalar, anaokullar ve oyun gruplarında ortalamanın üzerinde bulunanlarda yüksek VKE olasılığının arttığını tespit etti.

Çalışmada, yuvalar ve oyun gruplarına 3 yaşından önce başlatılan, haftada 3 ila 5 gün buralara gönderilen katılımcıların, 4 yaşında veya daha sonraki yaşlarda, haftada sadece bir ya da iki gün yuvaya giden ve oyun gruplarına katılanlara kıyasla, 10 ve 42 yaşlarında VKE'nin daha yüksek olduğu gözlendi.

Kaynak: AA