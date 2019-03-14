Araştırma: Kripto Yatırımcısı Ödemeyi Kripto Parayla Yapmıyor

– Kripto para birimleri kullanımına ilişkin yapılan bir araştırma, küresel kripto para yatırımcılarının yüzde 70'inin kripto para birimleriyle hiç ödeme veya alışveriş yapmadığını ortaya koydu.

Kripto para cüzdanları, borsaları ve ödeme işleyicileri konsorsiyumu Foundation for Interwallet Operability'nin (FIO) 200'ün üzerinde kripto para birimi yatırımcısıyla yaptığı ankete göre 2018 yılında yatırımcıların yüzde 30'u en az ayda bir kez başka bir kullanıcıya veya üçüncü bir partiye kripto para gönderdiklerini, yüzde 43'ü söz konusu işlemleri yıl boyunca yalnızca birkaç kez yaptıklarını ve yüzde 27'si de kripto paralarla hiç işlem yapmadıklarını söyledi. Buna göre, kripto para yatırımcılarının yüzde 70'i 2018'de kripto para birimlerini herhangi bir ödeme için kullanmadı.

Araştırma sonucuna göre ayrıca, kripto para yatırımcılarının yüzde 13'ü kişisel anahtarlarını saklamak için bir kripto para cüzdanı kullanmadıklarını söyledi. Dijital varlık portföyü kapsamında ise araştırmaya katılan yatırımcıların neredeyse yarısı birle beş arasında farklı kripto para birimine sahipken, yatırımcıların dörtte biri altıyla 10 arasında ve 10'da biri de 20 farklı kripto para birimi aldıklarını belirtti.

Yatırımcıların kripto para kullanımlarındaki çekingenliğinin ana sebebinin, söz konusu işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığından emin olamadıkları belirtilen araştırmaya göre, yatırımcıların yüzde 25'i karşı tarafa kripto para gönderirken kendilerini "oldukça rahat" hissettiklerini, yüzde 58'i iyimser olduklarını ve kalan yüzde 17'si de endişeli olduklarını söyledi. (Grafik) - İstanbul

Kaynak: DHA