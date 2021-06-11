Araştırma: Kovid-19'un Hindistan varyantı, İngiltere varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı
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Araştırma: Kovid-19'un Hindistan varyantı, İngiltere varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı

Araştırma: Kovid-19'un Hindistan varyantı, İngiltere varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İlk olarak Hindistan'da görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.

İlk olarak Hindistan'da görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırma, Kovid-19'un Delta varyantının, Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu ve aşıların, Delta varyantına karşı daha az etkili olduğunu ortaya koydu.

PHE, iki doz aşının, Delta varyantına karşı bir dozdan çok daha etkili olduğuna işaret etti.

PHE tarafından 4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Delta varyantının, Alfa varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.

Ülkede, Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlası Hindistan varyantı

İngiltere'de yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasını Delta varyantı oluşturuyor.

Ülkede Delta varyantı vakaları geçen hafta yüzde 240'tan fazla arttı.

Günlük Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 393'e, iki doz aşı yaptıranların toplam sayısı 40 milyon 886 bin 878'e ve ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı da 28 milyon 857 bin 102'ye ulaştı.

Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 77,6'sı ilk, yüzde 54,8'i ikinci doz aşısını yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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