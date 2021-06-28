Araştırma: Kovid-19'un Beta varyantı aşılara daha dirençli olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araştırma: Kovid-19'un Beta varyantı aşılara daha dirençli olabilir

Araştırma: Kovid-19'un Beta varyantı aşılara daha dirençli olabilir
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Beta varyantının, virüsün yabani tipine (doğal fenotipine) göre geliştirilen aşılara karşı dirençli olabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Beta varyantının, virüsün yabani tipine (doğal fenotipine) göre geliştirilen aşılara karşı dirençli olabileceği uyarısında bulundu.

ABD'deki Boston Çocuk Hastanesinden araştırmacılar, bulgularını "Science" dergisinde yayımladıkları araştırmada, "Beta varyantı" adı verilen B.1.351 mutasyonunun Kovid-19'un insan hücrelerini tutunmasını ve nüfuz etmesini sağlayan diken proteininin yapısında değişikliklere yol açtığını bildirdi.

Varyanttaki diken protein oluşumunu "kayro-elektron mikroskopisi" adı verilen yöntemle inceleyen bilim insanları, hücrelerle teması sağlayan belirli yüzey bölgelerindeki değişimleri gözlemledi.

Bilim insanları, söz konusu değişikliklerin, aşıların ürettiği koruyucu antikorların diken proteine bağlanmalarını engelleyebileceği, bu sebeple aşı direncini azaltabileceği öngörüsünde bulundu.

Değişimlerin aynı zamanda diken proteinini hücrelere tutunmakta daha az etkili kıldığına dikkat çeken bilim insanları, bu sebeple Beta varyantının Alfa varyantına göre daha az bulaşıcı özellik gösterdiğini vurguladı.

Araştırmaya önderlik eden Boston Çocuk Hastanesi Moleküler Biyoloji Bölümünden Bing Chen, "Mutasyonlar mevcut aşıların ürettiği antikorları daha az etkili kılıyor. Beta varyantı mevcut aşılara bir şekilde daha dirençli. Virüsün yeni genetik sekansına göre üretilecek güçlendirici aşı dozunun bu varyanta karşı korumada fayda sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'un Beta varyantı: B.1.351

Kovid-19'un "B.1.351" adını taşıyan Beta varyantı, ilk kez Ekim 2020'de Güney Afrika'da Nelson Mandela Körfezi çevresindeki yerleşimlerde tespit edildi.

Mayıs 2020'de mutasyona uğradığı sanılan "Beta" varyantı, DSÖ'nün "Endişe Verici Varyant" (VOC) olarak tanımladığı 4 Kovid-19 mutasyonu arasında bulunuyor.

Daha önce herhangi akut hastalık geçmişi olmayan gençlerde daha fazla yayıldığı gözlenen varyantın, Kovid-19'un yabani tipine kıyasla bu yaş grubunda daha fazla ciddi hastalık riski ortaya çıkardığı bildirilmişti.

Varyantın yayılmasının Güney Afrika'da 2020 sonbaharından bu yılın başına kadar görülen vaka artışında etkili olduğu düşünülüyor.

Alfa varyantı ile benzerlikler taşıyan Beta varyantının çivi proteinde ilave mutasyonlar yaratması, aşılara karşı direnç geliştirebileceğine dair kaygılara yol açmıştı.

Aşı üreticileri Johnson&Johnson, Pfizer-Biontech, AstraZeneca-Oxford, Sinopharm ve Moderna, varyantın Kovid-19 aşılarının koruyuculuğunu azalttığını, antikorlara karşı direnç geliştirdiğini bildirmişti.

"Endişe Verici Varyant" (VOC)

Her virüs gibi Kovid-19 da zaman içinde değişimler geçiriyor. Söz konusu değişimlerin büyük bölümü virüsün temel özelliklerini değiştirmezken; "mutasyon" olarak adlandırılan bazı değişimler, virüsün temel özelliklerini ve dolayısıyla etkisini önemli ölçüde farklılaştırabiliyor.

Bilim insanları, Kovid-19'un mutasyonlarının virüsün ne kadar kolay yayıldığını, hastalık tablosunu, aşıların bağışıklık sağlama düzeyini, teşhis, tedavi ve koruma tedbirlerinin başarısını etkilediğine işaret ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un bugüne dek ortaya çıkan mutasyonları içinde 4'ünü "endişe verici", 8'ini "izlenmesi gereken" varyant olarak tanımlamıştı.

"Endişe Verici Varyant" olarak belirlenen 4 varyanta Alfa, Beta, Gamma ve Delta; "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize edilen 8 varyanta ise Epsilon (2 varyant), Zeta, Eta, Teta, Iota, Kappa ve Lambda adları verilmişti.

Örgüt, "Endişe Verici Varyant" olarak tanımladığı mutasyonların, "virüsün bulaşıcılığını ve yayılma riskini artırabildiği, öldürücülüğünü veya hastalık belirtilerini değiştirebildiği, önleme ve kontrol tedbirlerinin etkinliğini azaltabildiği" uyarısını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaşan hemşirenin isteği duygulandırdı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaşan hemşirenin isteği duygulandırdı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
Son dakika haber: Irak hükümeti, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısının 'egemenlik ihlali' olduğunu duyurdu
Son dakika haber: Irak hükümeti, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısının "egemenlik ihlali" olduğunu duyurdu
Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu...
Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Muharrem İnce Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Halit Ergenç Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Burak Elmas Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Araştırma: Kovid-19'un Beta varyantı aşılara daha dirençli olabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 17:12:18. #1.16#

title