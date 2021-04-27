Araştırma: Kovid-19 önlemleri çocukların dil ve konuşma becerilerine zarar veriyor
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Araştırma: Kovid-19 önlemleri çocukların dil ve konuşma becerilerine zarar veriyor

Araştırma: Kovid-19 önlemleri çocukların dil ve konuşma becerilerine zarar veriyor
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlerin çocukların dil ve konuşma becerilerini olumsuz yönde etkilediğini, bunun öğrenme süreci üzerinde uzun dönemli etkileri olacağını ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlerin çocukların dil ve konuşma becerilerini olumsuz yönde etkilediğini, bunun öğrenme süreci üzerinde uzun dönemli etkileri olacağını ortaya koydu.

İngiltere'de eğitim alanında faaliyet yürüten Education Endowment Foundation (EEF) adlı vakıf, ülkedeki 50 bin öğrencinin verilerinin incelendiği, 58 ilkokuldaki yetkililer ve bu okullardaki öğrencilerin aileleriyle yapılan anketin de yer aldığı bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler küçük çocukları sosyal iletişimden ve kelime dağarcığını artırmak için gerekli olan deneyimlerden mahrum bırakıyor.

Önlemler nedeniyle aile büyükleriyle daha az temas kurulması, sosyal mesafenin korunması, oyun randevularının iptal edilmesi ve yüz yüze temasın azalması çocukların konuşmalardan uzak kalmasına sebep oluyor.

Konuşma yeteneğindeki gerilemenin, öğrenme süreci üzerinde uzun dönemli etkileri olacak.

Ankete katılanların yüzde 76'sı Eylül 2020'de okula başlayan öğrencilerin daha önceki yıllarda başlayanlardan daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu, yüzde 96'sı da öğrencilerin konuşma ve dil gelişimi konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Öte yandan ankete katılan ailelerin yüzde 56'sı ilkbahar ve yaz aylarındaki karantinanın ardından çocuklarının okula yeniden başlaması konusunda endişeli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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