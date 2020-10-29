Araştırma: Koronavirüs aşısı nasıl taşınmalı, nasıl dağıtılmalı?

Avustralya'nın Melbourne kentinde 4 aydır süren Lockdown yani Cafe bar alışveriş merkezlerini kapatma gibi sıkı tedbirler sona erdi, ölü sayısı da vaka sayısı da sıfır. Hindistan'da aylardır ilk kez enfeksiyon sayısı düştü.