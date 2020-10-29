Araştırma: Koronavirüs aşısı nasıl taşınmalı, nasıl dağıtılmalı?
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Araştırma: Koronavirüs aşısı nasıl taşınmalı, nasıl dağıtılmalı?

29.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 09:49

Avustralya'nın Melbourne kentinde 4 aydır süren Lockdown yani Cafe bar alışveriş merkezlerini kapatma gibi sıkı tedbirler sona erdi, ölü sayısı da vaka sayısı da sıfır. Hindistan'da aylardır ilk kez enfeksiyon sayısı düştü.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 4 aydır süren Lockdown yani Cafe bar alışveriş merkezlerini kapatma gibi sıkı tedbirler sona erdi, ölü sayısı da vaka sayısı da sıfır. Hindistan'da aylardır ilk kez enfeksiyon sayısı düştü.

Araştırma: Koronavirüs aşısı nasıl taşınmalı, nasıl dağıtılmalı?

Kaynak: DailyMotion.com

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