Araştırma: Koronanın etkileri aylar sürüyor
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Araştırma: Koronanın etkileri aylar sürüyor

09.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:17
Araştırma: Koronanın etkileri aylar sürüyor

The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarının çoğunun altı ay sonra dahi şikayetleri sürüyor.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarının çoğunun altı ay sonra dahi şikayetleri sürüyor.Sonuçları The Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırma, koronavirüsün uzun dönemli etkilerine dair yeni sonuçlar ortaya koydu. Koronavirüs pandemisinin patlak verdiği Çin'in Vuhan kentindeki hastaların verilerinin değerlendirildiği araştırmaya göre, 2020 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle tedavi gören kişilerin yüzde 76'sı hastalığın semptomlarından altı ay sonra dahi tamamen kurtulamadı.

Koronavirüsün uzun dönemli etkileri hakkındaki az sayıdaki çalışmadan biri olan araştırmada, hastanede tedavi gören bin 655 kişi tedavilerinden aylar sonra bir kez daha sağlık kontrolünden geçirildi. Bin 265 kişi en az bir şikayetinin devam ettiğini belirtti. En çok dile getirilen sağlık sorunu yorgunluk ve kas zayıflığı olurken, bazı hastalar uyku sorunları yaşadığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre, koronavirüs olarak sınıflandırılan ilk vakalar 8 Aralık 2019 tarihli. Vuhan'da başlayan salgın bütün dünyaya yayılarak küresel pandemiye dönüştü. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, bugüne kadar 88 milyon 952 bin 431 kişi virüse yakalanırken 1 milyon 915 bin 6 kişi hayatını kaybetti.

AFP/BÖ,HT

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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