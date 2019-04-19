Araştırma: Kiliseye Giden Amerikalıların Sayısı Azalıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfus içinde kiliseye gidenlerin oranı son 20 yılda 20 puan azaldı.

Gallup tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre 1999'da %70 olan Amerikalıların kiliseye gitme oranı 2018'de %50'ye gerileyerek tarihin en düşük seviyesine indi. Kiliseye gitme oranı 1999'a kadar 20. yüzyıl boyunca %70'ler seviyesindeydi.

Herhangi bir dini bağlılığı olmayan Amerikalıların oranı ise 1999-2018 döneminde %8'den %19'a yükseldi.

Araştırmaya göre en çok Demokrat Partililer ve Latin kökenliler kiliseleri terk etti. Demokrat Amerikalıların kiliseye gitme oranı %71'den %48'e ciddi azalış kaydederken, Cumhuriyetçilerin kiliseye gitme oranı %77'den %69'a geriledi. Latin kökenli Amerikalıların kiliseye gitme oranı ise %68'den %45'e düştü.

Mezhepler açısından bakıldığında En çok cemaat kaybeden Katolikler oldu. 1999'da %76 olan Katoliklerin kiliseye gitme oranı 2018'de %63'e indi. Bu sert düşüşte Katolik kilisesinin seks skandalları ile gündeme gelmesi etkili oldu. Protestanların kiliseye devam etme oranı ise %73'ten %67'ye geriledi.

Gençler de git gide kiliseden uzaklaşıyor. 2016-2018 döneminde 65 yaş üstü kuşakta kiliseye gitme oranı %64 olurken aynı dönemde 18-29 yaş aralığındaki gençlerde kiliseye devam etme oranı sadece %41'de kaldı. - Öz

Kaynak: DHA