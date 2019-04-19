Araştırma: Kiliseye Giden Amerikalıların Sayısı Azalıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfus içinde kiliseye gidenlerin oranı son 20 yılda 20 puan azaldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfus içinde kiliseye gidenlerin oranı son 20 yılda 20 puan azaldı.
Gallup tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre 1999'da %70 olan Amerikalıların kiliseye gitme oranı 2018'de %50'ye gerileyerek tarihin en düşük seviyesine indi. Kiliseye gitme oranı 1999'a kadar 20. yüzyıl boyunca %70'ler seviyesindeydi.
Herhangi bir dini bağlılığı olmayan Amerikalıların oranı ise 1999-2018 döneminde %8'den %19'a yükseldi.
Araştırmaya göre en çok Demokrat Partililer ve Latin kökenliler kiliseleri terk etti. Demokrat Amerikalıların kiliseye gitme oranı %71'den %48'e ciddi azalış kaydederken, Cumhuriyetçilerin kiliseye gitme oranı %77'den %69'a geriledi. Latin kökenli Amerikalıların kiliseye gitme oranı ise %68'den %45'e düştü.
Mezhepler açısından bakıldığında En çok cemaat kaybeden Katolikler oldu. 1999'da %76 olan Katoliklerin kiliseye gitme oranı 2018'de %63'e indi. Bu sert düşüşte Katolik kilisesinin seks skandalları ile gündeme gelmesi etkili oldu. Protestanların kiliseye devam etme oranı ise %73'ten %67'ye geriledi.
Gençler de git gide kiliseden uzaklaşıyor. 2016-2018 döneminde 65 yaş üstü kuşakta kiliseye gitme oranı %64 olurken aynı dönemde 18-29 yaş aralığındaki gençlerde kiliseye devam etme oranı sadece %41'de kaldı. - Öz