Araştırma: Kan testiyle kanserin daha erken teşhisi mümkün
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Araştırma: Kan testiyle kanserin daha erken teşhisi mümkün

ABD'de yapılan bir araştırma, henüz vücutta belirti göstermemiş kanser hastalığının, bir çeşit kan testiyle daha erken tespit edilebileceğini ortaya koydu.

Araştırma: Kan testiyle kanserin daha erken teşhisi mümkün
28.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:36

ABD'de yapılan bir araştırma, henüz vücutta belirti göstermemiş kanser hastalığının, bir çeşit kan testiyle daha erken tespit edilebileceğini ortaya koydu.

Akademik "Science" dergisine dayandırılan haberde, yapılan bir araştırmanın, kanserin, bir çeşit kan testiyle erken evrelerde bile tespit edilebileceğini gösterdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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