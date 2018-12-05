Araştırma: Kadınların Yüzde 42'si Emekliliğe Hazır Değil

HSBC Grubu'nun "Emekliliğin Geleceği: Açığı Kapamak" adlı raporuna göre; Türkiye'de çalışma çağındaki kadınların yüzde 42'si, erkeklerin ise yüzde 35'i emeklilikte gıda, ısınma, su gibi temel gereksinimlerini karşılamakta güçlük çekeceğinden endişe ediyor.

Türkiye'de çalışma çağındaki kadınların yüzde 47'si, erkeklerin ise yüzde 41'i emekliliğinde sağlık hizmeti masraflarını karşılamaya yetecek parası olmayacağından endişe duyuyor.

Raporda; çalışma çağındaki kadınların yüzde 46'sının emekliliği için henüz birikim yapmaya başlamadığı veya ne kadar birikim yaptığını bilmediği belirtiliyor. Çalışma çağındaki kadınların yüzde 20'si emekliliği için eşine göre daha az birikim yaptığını belirtiyor.

Çalışma çağındaki annelerin beşte ikisinden fazlası, babaların ise yüzde 1.0'i doğum iznine ayrılıyor. Bununla birlikte çalışma çağındaki annelerin yüzde 25'i çocuklarının bakımı için çalışmayı tamamıyla bırakıyor.

Rapor ayrıca Türkiye'de çalışma çağındaki bireylerin büyük bir çoğunluğunun olası sağlık giderleri için hazırlık yapmadığına dikkat çekiyor. Araştırmaya Türkiye'den dahil olan çalışma çağındaki katılımcıların yalnızca yüzde 6'sı hastabakıcı ve evde bakım giderleri için birikim yaptığını ifade ediyor.

Çalışma çağındaki her beş kişiden birinin evcil hayvan için yaptığı harcamanın emeklilik döneminde oluşabilecek hastabakıcı ve evde bakım giderleri için yaptığı birikimden daha yüksek.

Türkiye'de çalışma çağındaki bireylerin üçte ikisinden fazlası çocuklarının emeklilikte kendilerine destek olacağını öngörüyor. Ancak hali hazırda emekli olan bireylerin bu yöndeki beklentileri karşılanmış görünmüyor. Emekli bireylerin yaklaşık yarısının sosyal güvence kapsamında düzenli geliri bulunuyor ancak yalnızca yüzde 9.0'u çocuklarından finansal destek alıyor.

Raporda emeklilikteki finansal şartların iyileştirilmesi için atılabilecek beş adım şöyle sıralanıyor:

"- Emekliliğe bakış açınızı yeniden şekillendirin.

- Nasıl bir emeklilik istediğinizi gözünüzde canlandırın.

- Uzmanlara danışın.

- Birikim yönetimi ve planlama.

- Finansal olarak bağımsız olun.

- Emekliliğiniz ile ilgili planlamaları ötelediğiniz bir dönemde emekliliğe bakış açınızı yeniden şekillendirmeye zaman ayırabilirsiniz. Emekliliği, tutkularınızın peşinden gitmenizi ve yeni maceralara atılmanızı sağlayacak bir fırsat olarak düşünebilirsiniz. Emekliliğinizi en iyi şekilde geçirmek için ileriye dönük planlama yaptığınızdan emin olun.

- Nasıl bir emeklilik istediğiniz konusunda düşünün. Seyahat etmek, başka bir yere taşınmak, yeni bir hobi edinmek veya yeni bir iş kurmak gibi farklı seçenekleri değerlendirin. Emeklilik hayatınızın nasıl geçmesini istediğiniz konusunda fikir sahibi olmanız daha iyi bir planlama yapmanızı sağlayacaktır.

- Birikim ve yatırım yapma konusunda uzmanlaşmanız gerekmiyor. Profesyonel finansal danışmanlık hizmeti alarak emeklilik planlarınızı ve maliyet hesaplaması yapabilirsiniz. Bu, doğru yaklaşım konusunda karar vermenize yardımcı olacaktır. Soru sormaktan çekinmeyin ve karar vermeden önce her şeyden emin olun.

- Rahat bir emeklilik için mali durumunuzu yönetmeniz yeterli olmayabilir. Nerede ve ne kadar birikim yapabileceğinizi planlamanız gerekir. Birikim hesaplaması ve bütçelendirme uygulamaları gibi online araçları kullanarak hayatınızda bugün yapabileceğiniz değişiklikleri belirleyebilir; bu sayede giderlerinizi azaltabilir ve geleceğiniz için daha fazla birikim yapabilirsiniz.

- Emekli kadınların eşlerinin gelir veya emekli maaşına bağımlı olma ihtimalleri erkeklere göre daha yüksek. Ayrı bir birikim başlatarak veya kendi yatırımlarınızı yaparak finansal olarak bağımsız olabilirsiniz." - İstanbul