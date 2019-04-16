Araştırma: Kabusların Nedenine İlişkin Yeni İpuçları Bulundu

Araştırma: Kabusların Nedenine İlişkin Yeni İpuçları Bulundu

Sinirbilim dalındaki uluslararası kuruluşlardan Society for Neuroscience bünyesinde yapılan bir çalışmada, bilim insanları kabusların neden kaynaklandığını hakkında önemli ipuçlarına ulaştı

Araştırma: Kabusların Nedenine İlişkin Yeni İpuçları Bulundu

Sinirbilim dalındaki uluslararası kuruluşlardan Society for Neuroscience bünyesinde yapılan bir çalışmada, bilim insanları kabusların neden kaynaklandığını hakkında önemli ipuçlarına ulaştı.

Finlandiya'nın Turku Üniversitesi'nden yapılan araştırmada, sinirbilim uzmanları rüyalar sırasındaki öfkeyle ilişkili beyin aktivitesini modelize etmeyi başardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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