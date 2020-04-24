Araştırma: İtalya'da koronavirüs şubatta değil ocak ayında yayılmaya başlamış İtalya'da yapılan bilimsel bir araştırmaya göre ülkede ilk koronavirüs vakalarının ocak ayında görüldüğü ancak tespit edilemediği için bunun yeni bir salgın türü olduğunun bir ay sonra anlaşılabildiği belirtildi.

İtalya'da yapılan bilimsel bir araştırmaya göre ülkede ilk koronavirüs vakalarının ocak ayında görüldüğü ancak tespit edilemediği için bunun yeni bir salgın türü olduğunun bir ay sonra anlaşılabildiği belirtildi. İtalya'da ilk Covid-19 vakası 20 Şubat'ta Lombardiya bölgesindeki Lodi kentinde ortaya çıkmış, ülkede salgın kaynaklı ilk ölüm ise 21 Şubat'ta kayıtlara geçmişti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com