Araştırma: İş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor

Dünya Ekonomi Forumu'nun yayınladığı araştırmaya göre iş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor.

Cinsiyet eşitliğinin yüksek olduğu ülkelerden İsveç'te yapılan araştırma, şirketlerde veya siyaset alanında çalışan evli kadınların kariyerlerinde yükseldikten sonra boşanmaya daha meyilli olduklarını ortaya koyuyor. Euronews.com'da Görüntüle