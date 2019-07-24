Araştırma: İş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor

Araştırma: İş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, yönetici veya politikacı gibi üst düzey pozisyonlarda göreve başlayan evli kadınların boşanma oranları artıyor.

Araştırma: İş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor

Dünya Ekonomi Forumu'nun yayınladığı araştırmaya göre iş dünyası ve siyasette yükselen evli kadınların boşanma oranları artıyor.

Cinsiyet eşitliğinin yüksek olduğu ülkelerden İsveç'te yapılan araştırma, şirketlerde veya siyaset alanında çalışan evli kadınların kariyerlerinde yükseldikten sonra boşanmaya daha meyilli olduklarını ortaya koyuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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