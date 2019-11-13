Araştırma: İnsanlara iyi ve hoşgörülü davranmak ömrü uzatıyor
Bilim insanlarına göre etrafındaki insanlara iyi davranmak ve hoşgörülü olmak insan ömrünü uzatıyor
13.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:01
Bilim insanlarına göre etrafındaki insanlara iyi davranmak ve hoşgörülü olmak insan ömrünü uzatıyor.
California Üniversitesi'ne bağlı Bedari Kindness Enstitüsü'nde çalışan bir grup antropolog ve psikolog, "başkalarına iyi davranmanın" insan psikolojisi ve genel olarak insan sağlığına ne tür katkılar sağladığını araştırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com