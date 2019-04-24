Araştırma | İnsan Hafızasının Çalışma Şekli, Yalan Habere (Fake News) Yatkın, Peki Çaresi Ne?

Yalan haber üzerine yapılan yeni bir araştırma, hafızanın çalışma şeklinin yalan haber ve dezenformasyona yatkınlıkta önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Özellikle 2016 yılından sonra popülerlik kazanan 'yalan haber' (Fake News) araştırmaları, yalan haberlerin yayılması ve kabülü üzerinde etkili bilişsel faktörlere de yer veriyor. Euronews.com'da Görüntüle