Araştırma: İkilim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların yarısı 2100 yılına kadar yok olabilir
Yeni bir araştırma, 21. yüzyıl sonlarına kadar iklim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların neredeyse yarısının yok olabileceğini öne sürdü.
03.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:41
Yeni bir araştırma, 21. yüzyıl sonlarına kadar iklim değişikliği nedeniyle dünyadaki kumsalların neredeyse yarısının yok olabileceğini öne sürdü.
Araştırma, kıyı şeritlerindeki çevresel dinamikler ve deniz seviyesi yükselmesinin kumsalları tehdit eden başlıca faktörler olduğunun altınızı çizdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com