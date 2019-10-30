Araştırma: Hz. Adem'in yasak elmayı yediği Cennet Bahçesi Afrika'da ortaya çıktı

30.10.2019 16:07

Hazreti Adem'in yasak elmayı yediği rivayet edilen Cennet Bahçesi'nin neresi olduğuna dair bugüne kadar çok sayıda görüş ortaya atıldı. Yapılan bir araştırmada, Cennet Bahçesi'nin (Garden of Eden) Afrika ülkesi Botsvana'da olduğunu iddia edildi. Araştırma DNA testine dayanıyor. Bu görüşe bilim insanlarının nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.



Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre insanlığın ilk memleketi ülkenin kuzeyindeki Zambezi nehrinin güney kısımları. Araştırmaya göre insanlık yaklaşık 200 bin yıl önce ortaya çıktı. 70 bin yıl civarında burada yaşayan ilk insan, 110 bin ila 130 bin yıl önce bu bölgeden göç etti. Euronews.com'da Görüntüle