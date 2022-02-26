Araştırma: Hint-Pasifik'e ait olduğu düşünülen parlak mavi mercan türü Avustralya'ya özgü

Avustralya'da bilim insanları, Hint-Pasifik bölgesine ait olduğu düşünülen mavi parlak mercan türünün ülkenin Queensland eyaletine özgü olduğunu keşfetti.

CTGN'de yer alan habere göre, ülkenin Queensland Müzesi'nden bilim insanları, bir parlak mavi octocoral veya "yumuşak mercan" türünü yeniden tanımladı.

Uluslararası hakemli bilimsel dergi Zootaxa'da yayımlanan çalışmada, geçmişte Hint-Pasifik ve Atlantik Okyanusu'na ait olduğu düşünülen bu türün aslında Queensland'e özgü olduğu ortaya çıktı.

Queensland Müzesi'nden Merrick Ekins, bu türün daha önce Sansibia olarak bilindiğini ancak daha fazla incelemelerin ardından yeni bir tür olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Ekins, 100 yıldan fazla süredir Avustralya'da bulunduğunu söylediği türe "opalia" adını verdiklerini kaydetti.