Araştırma: Her 4 gençten biri cep telefonu bağımlısı
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Araştırma: Her 4 gençten biri cep telefonu bağımlısı

2011 yılından beri Avrupa, Amerika ve Asya'dan 40 bini aşkın genç ve ergenlik çağındaki çocukla yapılan 41 araştırmayı inceleyen çalışma, gençlerin yüzde 23'ünün 'problemli' veya 'işlevsiz' bir akıllı telefon kullanımına sahip olduğunu gösterdi.

30.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:27
Araştırma: Her 4 gençten biri cep telefonu bağımlısı

İngiltere'de yapılan bir araştırma her dört çocuk ya da gençten birinin cep telefonu bağımlısı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca bu bağımlılığın akıl sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğu kaydedildi.


2011 yılından beri , Amerika ve 'dan 40 bini aşkın genç ve ergenlik çağındaki çocukla yapılan 41 araştırmayı inceleyen çalışma, gençlerin yüzde 23'ünün 'problemli' veya 'işlevsiz' bir şekilde akıllı telefon kullandığını gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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