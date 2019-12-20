Araştırma: Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor
Hava kirliliğinin bedensel zararlarının yanında akıl sağlığımızı da olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Uzmanlar, hava temizliğinin depresyon riskini ciddi oranda azaltabileceğini öne sürüyor.
Hava kirliliğinin bedensel zararlarının yanında akıl sağlığımızı da olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Uzmanlar, temiz havanın depresyon riskini ciddi oranda azaltabileceğini savunuyor.
University College London'dan bir ekip, 16 ülkeden elde edilen verileri inceleyerek hava kirliliği ve zihinsel hastalıklar arasındaki bağlantıyı araştırdı. Euronews.com'da Görüntüle