Araştırma: Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor
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Araştırma: Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor

Hava kirliliğinin bedensel zararlarının yanında akıl sağlığımızı da olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Uzmanlar, hava temizliğinin depresyon riskini ciddi oranda azaltabileceğini öne sürüyor.

20.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:48
Araştırma: Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor

Hava kirliliğinin bedensel zararlarının yanında akıl sağlığımızı da olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Uzmanlar, temiz havanın depresyon riskini ciddi oranda azaltabileceğini savunuyor.


University College London'dan bir ekip, 16 ülkeden elde edilen verileri inceleyerek hava kirliliği ve zihinsel hastalıklar arasındaki bağlantıyı araştırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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