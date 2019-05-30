Araştırma | Hamilelikte stres, erkek çocuğun sperm kalitesi ve testosteron seviyesini düşürüyor

Avustralya'da yapılan bir tıbbi araştırma, hamileliğin ilk aylarında stres yaşayan kadınların erkek çocuklarının sperm kalitesi ile testosteron seviyesinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Avustralya'da 20 yaşlarındaki 643 erkek üzerinde yapılan araştırma, annesi hamilelik aylarının ilk 18 haftası içinde boşanma, yas veya iş kaybı gibi nedenler yüzünden aşırı stres yaşayanların sperm kalitesi ve testosteron seviyeleriyle ilgili ilginç sonuçlar verdi. Euronews.com'da Görüntüle