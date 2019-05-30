Araştırma: Haber kaynağını çeşitlendirenler 'daha az endişeli'

Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen yeni araştırma, çevrim içi haber kaynaklarını çeşitlendiren kullanıcıların dünyada yaşanan olaylarla ilgili "daha az endişeli" olduklarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre haber tüketimlerinde çeşitliliğe yer veren kullanıcılar, haber kaynaklarını tektipleştirenlere göre güncel gelişmelerle ilgili daha az kaygılanıyor. Araştırma, çevrim içi ortamlarda kendi görüşünden farklı görüşlere sahip insanlarla etkileşim kuranlar ve geniş yelpazede bakış açısına yer veren haber siteleri ve hesapları takip edenlerin bunu yapmayanlara göre daha az endişeli olduğuna işaret ediyor. Euronews.com'da Görüntüle