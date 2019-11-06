Araştırma: Güneş sistemi ve yıldızlararası uzay arasındaki sınır 'beklenilenden daha ince'

06.11.2019 08:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:28

NASA'nın uzay aracı 'Voyager 2', güneş sistemindeki en uzak mesafeye ulaşarak güneş rüzgarı ve yıldızlararası uzay arasındaki sınıra dair yeni bilgilere ulaştı. Araştırmacılar, 'heliopause' adı verilen sınırın "beklenilden daha belirgin ve ince" olduğunu açıkladı.



Bilim insanları yıllardır, güneş enerjisinin nerede bittiği ve yıldızlararası uzayın nerede başladığına dair sınır ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Euronews.com'da Görüntüle