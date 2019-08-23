Araştırma: Günde 9,5 saat oturmak erken ölüme neden oluyor
Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre, günde 9,5 saat oturmak, erken ölümlerin önünü açıyor.
Oslo'daki Norveç Spor Bilimleri Okulu'nda yapılan, ABD ve Batı Avrupa'dan 40 yaş ve üzeri 36 bin 383 kişi üzerinde 5 yıl süren araştırmaya göre, günde 9,5 saat oturmak erken ölümlere sebep oluyor. Araştırmada, seviyesinden bağımsız olarak fiziksel aktivitelerin insan ömrünü uzattığı vurgulandı.
5 yıl süren araştırmada, 2 bin 149 katılımcı yaşamını yitirdi.