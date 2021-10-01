Araştırma Görevlisi Sümeyra Betül Tayfur'a İkincilik Ödülü Yeni - Haberler
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Araştırma Görevlisi Sümeyra Betül Tayfur"a İkincilik Ödülü Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Araştırma Görevlisi Sümeyra Betül Tayfur

Fakültemiz Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Sümeyra Betül Tayfur, Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Tasarımla Balıkesir'i Anlat" Balıkesir temalı ürün tasarımı yarışmasında ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

BALIKESİR (Habermetre) - Fakültemiz Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Sümeyra Betül Tayfur, Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Tasarımla Balıkesir'i Anlat" Balıkesir temalı ürün tasarımı yarışmasında ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

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Haber: Araştırma Görevlisi Sümeyra Betül Tayfur'a İkincilik Ödülü Yeni - Haberler
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