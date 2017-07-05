Araştırma Görevlisi Hakim Karşısına Çıktı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde araştırma görevlisi iken yayımlanan kararname ile meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Fatma G. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında iddianame hazırlanan araştırma görevlisi tutuksuz sanık Fatma G.'ye terör örgütüne üye olma suçundan dolayı açılan dava sonrasında hakim karşısına çıktı. Kendisinin üniversite yıllarında FETÖ'ye bağlı yurtlarda kaldığını, dershanelerinde maddi sıkıntılar dolayı ile öğretmenlik yaptığını ifade eden araştırma görevlisi Fatma G., "Dershanede yapılan usulsüz deneme sınavlarından sonra burayı bıraktığını söyledi. Kendisinin Bylock kullanıcısı olmadığını da ifade eden 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ ve üyeleri yapmıştır" dedi.



Araştırma görevlisi Fatma G.'nin mahkemesi gerekli belgelerin incelenmesi ve araştırılması için mahkemeyi 18 Ekim tarihine erteledi. - NEVŞEHİR