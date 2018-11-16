Araştırma görevlisi FETÖ'den gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da üniversite görevli bir araştırma görevlisi kadın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen ve ByLock kullandığı ileri sürülen A.E. adlı kadını dün saat 17.00 sıralarında üniversitede gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan A.E., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.