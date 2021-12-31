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Son dakika! Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Uğur Açar (30), evinde ölü bulundu.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Uğur Açar (30), evinde ölü bulundu.

ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyelerinden araştırma görevlisi Uğur Açar'dan haber alamayan yakınları, Mitahatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşi şehir dışında olan Acar, kapıyı açmayınca yakınları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte girdiği evde Uğur Açar'ı banyoda hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekipleri, Uğur Açar'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Açar'ın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Son dakika! Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

Son dakika! Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

Son dakika! Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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