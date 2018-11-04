Üniversite Öğrencisi Kadın, Araştırma Görevlisi Eşini Bıçakladı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olan H.V., üniversite 2. sınıf öğrencisi eşi tarafından karnından bıçaklandı.
Samsun'da araştırma görevlisi eşini bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen üniversite öğrencisi genç kadın, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
SAVURDUĞU BIÇAK KARNINA SAPLANDI
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olan H.V. (29) ile üniversite 2. sınıf öğrencisi eşi S.V. (22) arasında tartışma çıktı ve karı-koca birbirlerini darp ettiler. S.V. mutfaktan aldığı bıçağı kocasına doğru savurunca bu sırada karnından bıçaklanan H.V. yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Ağır yaralanan araştırma görevlisi H.V. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.V.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
S.V. polis tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan S.V., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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Arkadaşlar biraz sakin olun sinirlenen vuruyor vuruluyor Amerikada Teksas Türkiyede Sivas lütfen amaCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Kadinli erkekli vahsi milletiz ya biraz sinirlerinize Hakim olun insana deger verin sizin yaptiginizi kizilderililer yapmazCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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DİPLOMALI CAHİL ÇOK .Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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Kadın hastanede olsaydı herkes ayaklanirdi kadına siddet diye .aslında karısından dayak yitipte utancından söyliyemiyen çok mağdur erkek var.erkeklere şiddete son .Cevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır
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Ülke 16 yılda MAHFOLDU ne hale geldik herğün onlarca cinnet cinayet intihar var insanlar hayat pahalılığından geçinemez hale geldi borç içinde bunalımda tek çare eşitlikçi halkçı sosyalizmimde gerisi boşCevap Yaz 22 12 Yayından Kaldır