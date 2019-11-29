Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine...
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Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine...

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

29.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:06
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine...

Araştırma Görevlisi Şenel'in öğrencisi Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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