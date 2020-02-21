Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından...
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Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından...

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

21.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:53
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından...

Araştırma Görevlisi Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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