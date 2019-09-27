Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin dava
Adliye önünde bekleyen avukatlar Avukatların yakalarına öldürülen Ceren Damar'ın fotoğrafını takması Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın adliyeye gelmesi Ceren Damar'ın eşi Levent Şenel'in adliye önünde beklemesi Baba Mustafa Damar'ın basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA -...
Adliye önünde bekleyen avukatlar
Avukatların yakalarına öldürülen Ceren Damar'ın fotoğrafını takması
Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın adliyeye gelmesi
Ceren Damar'ın eşi Levent Şenel'in adliye önünde beklemesi
Baba Mustafa Damar'ın basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davaya 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.