Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin dava

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin dava

Adliye önünde bekleyen avukatlar Avukatların yakalarına öldürülen Ceren Damar'ın fotoğrafını takması Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın adliyeye gelmesi Ceren Damar'ın eşi Levent Şenel'in adliye önünde beklemesi Baba Mustafa Damar'ın basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA -...

27.09.2019 09:33
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin dava

Adliye önünde bekleyen avukatlar

Avukatların yakalarına öldürülen Ceren Damar'ın fotoğrafını takması

Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın adliyeye gelmesi

Ceren Damar'ın eşi Levent Şenel'in adliye önünde beklemesi

Baba Mustafa Damar'ın basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davaya 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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