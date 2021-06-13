Araştırma görevlisi ameliyata götürüleceği sırada hastanenin 8. katından atladı

Araştırma görevlisi ameliyata götürüleceği sırada hastanenin 8. katından atladı Samsun'da tedavi gördüğü hastanede ameliyata götürüleceği sırada kendisini 8. kattaki servisin penceresinden aşağı atan OMÜ Eğitim Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi hayatını kaybetti.

Araştırma görevlisi ameliyata götürüleceği sırada hastanenin 8. katından atladı

SAMSUN - Samsun'da tedavi gördüğü hastanede ameliyata götürüleceği sırada kendisini 8. kattaki servisin penceresinden aşağı atan OMÜ Eğitim Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve ALS hastası olduğu öğrenilen 47 yaşındaki Alparslan Ülken, 4 gün önce OMÜ Nöroloji Servisinde tedavi altına alındı. İddiaya göre, apandisit ameliyatına karar verilen ve bugün ameliyat olacağı öğrenilen Ülken, ameliyat saatini beklediği sırada yanında refakatçı olan annesi lavaboya gidince tedavi gördüğü servisin penceresine çıkıp 8. kattan kendini aşağı attı. Ülken, 4. katta bulunan Çocuk Cerrahi Servisinin balkonuna düştü. Alparslan Ülken'i ameliyata götürmek için odasına gelen hastane personeli pencereden sarkıp aşağı atladığını görünce feryat edip yardım istedi. Alparslan Ülken'in düştüğü yerde hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay