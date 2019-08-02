Araştırma görevlilerinin lisansüstü yerleştirilme sonuçları

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), öncelikli alan kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilme işlemleri sonuçlandı.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, öncelikli alan araştırma görevlilerinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programları tercih sonuçları belli oldu.

Öncelikli alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin, ALES ve yabancı dil sınav sonuç belgeleri, lisans ve yüksek lisans transkripti ile öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belgeyle, yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine kayıt tarihlerinde başvuracak.

Sonuçlar, "https://yoksis.yok.gov.tr/TS/" internet adresinden öğrenilebilecek.

Kaynak: AA