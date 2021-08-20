Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim programları yerleştirme işlemleri sonuçlandı
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Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim programları yerleştirme işlemleri sonuçlandı

Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim programları yerleştirme işlemleri sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlandı.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, öncelikli alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin, güz yarıyılı ders başlangıç tarihlerini göz önünde bulundurarak en geç 6 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekiyor.

Başvuruda ALES sonuç belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, lisans transkripti, öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge de isteniyor.

ÖYP lisansüstü eğitim yerleştirme işlemlerinde değişiklik

Öte yandan YÖK'ten yapılan açıklamada Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) ilişkin usul ve esaslara yeni düzenleme eklendiği belirtildi.

Buna göre, 16 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ÖYP lisansüstü eğitim yerleştirme işlemleri, araştırma görevlilerinin, devlet yükseköğretim kurumlarının alanlarındaki lisansüstü eğitim programlarına bireysel başvurusu yoluyla yapılacak.

Bu usul ve esaslar kapsamında, yabancı dil puanı 65 ve üstünde olan araştırma görevlileri, bireysel başvuru yaptıkları lisansüstü eğitim programının ALES, yabancı dil ve not ortalaması asgari şartlarını sağlamaları halinde, yazılı sınav ve mülakata girme şartı aranmaksızın ilgili enstitülerce kabul edilerek öğrencilikleri başlatılacak.

Lisansüstü eğitime başlatılan ÖYP araştırma görevlilerinin öğrencilikleri programların kontenjan sınırlamasına tabi tutulmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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