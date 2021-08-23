Araştırma: Genç yaşlarda alkol kullanımı kan damarlarının erken yaşlanmasına neden oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araştırma: Genç yaşlarda alkol kullanımı kan damarlarının erken yaşlanmasına neden oluyor

Araştırma: Genç yaşlarda alkol kullanımı kan damarlarının erken yaşlanmasına neden oluyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Ergenlikten genç yetişkinlik yıllarına kadar alkol tüketiminin kardiyovasküler hastalıkların habercisi olan arter sertleşmeye neden olduğu belirlendi.

Ergenlikten genç yetişkinlik yıllarına kadar alkol tüketiminin kardiyovasküler hastalıkların habercisi olan arter sertleşmeye neden olduğu belirlendi.

Avrupa Kardiyoloji Derneğinin 2021 kongresinde sunulan çalışmaya göre, genç yaşlarda tüketilen alkolün kan damarlarının erken yaşlanmasına neden olduğu sonucuna ulaşıldı.

Çalışmanın yazarı Hugo Walford, yoğun alkol kullanımının damarların yaşlanmasında kademeli artışa neden olduğunu belirterek, tüketilen alkol miktarı arttıkça arteriyel sertleşmenin de artacağını ifade etti.

Genç yaşlarda alkol tüketiminin kalp sağlığı konusundaki etkileri hakkında herhangi bir ilişkinin açıklanmadığı araştırmada, alkol tüketiminin damar sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olduğu tespitine yer verildi.

Araştırmada, damarların doğal olarak zamanla elastik yapısını yitirerek daha sert hale geldiği ve sertleşen damarların kalp rahatsızlıkları ve felç gibi hastalık risklerini artırdığı ifade edildi.

Önceki araştırmalar, tütün ve alkol kullanımı gibi bazı alışkanlıkların damar sertleşme sürecini hızlandırabileceğini göstermişti.

Söz konusu araştırmada, ergenlik döneminden genç yetişkinlik dönemine kadar olan; yani 17-24 yaş aralığındaki hassas dönemde yoğun alkol kullanımının damar sertleşmesine etkileri üzerinde duruldu.

Araştırma, 17-24 yaş arasındaki 1655 katılımcının, farklı seviyelerde alkol ve tütün kullanımına göre kategorize edilerek gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Meral Akşener Vladimir Putin Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Haluk Levent Burcu Biricik
Spor Mert Günok Ozan Tufan Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Araştırma: Genç yaşlarda alkol kullanımı kan damarlarının erken yaşlanmasına neden oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:50:05. #1.14#

title