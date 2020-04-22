Araştırma: Eve kapanan Fransızlar artık daha az yıkanıyor
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Koronavirüs, Fransa, Dünya

Araştırma: Eve kapanan Fransızlar artık daha az yıkanıyor

Fransa'da yapılan bir İfop araştırması Covid-19 nedeniyle eve kapanan Fransızların artık daha az yıkandığını ortaya koydu. 1016 kişinin katıldığı araştırmada halkın sadece yüzde 67'sinin günlük kişisel temizliğine dikkat ettiği tespit edildi.

22.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:02
Araştırma: Eve kapanan Fransızlar artık daha az yıkanıyor

Fransa'da yapılan bir İfop araştırması Covid-19 nedeniyle eve kapanan Fransızların artık daha az yıkandığını ortaya koydu. 1016 kişinin katıldığı araştırmada halkın sadece yüzde 67'sinin günlük kişisel temizliğine dikkat ettiği tespit edildi.

Erkeklerin kadınlara kıyasla daha az duş aldığı belirtiliyor. Covid-19 krizi öncesinde erkeklerin yüzde 71'i her gün duş alırken bu oran son haftalarda yüzde 61'e düştü. Erkeklerin yüzde 30'u ise haftada iki kere yıkandığını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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