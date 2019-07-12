Araştırma: Emekli ABD askerleri Irak ve Afganistan savaşlarını 'değmez' buluyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusundan emekli askerler Irak, Afganistan ve Suriye'de yapılan askeri müdahaleleri 'değmez' buluyor. Askerlerin en gereksiz bulduğu cephe ise Irak. Sivillerin de savaş hakkındaki fikirleri askerlerle paralellik gösteriyor.

Washington merkezli Pew Research Center'in savaş algısı üzerine yaptığı araştırmaya katılan veteran askerlerin yüzde 64'ü, 2011'de sona eren Irak savaşının ABD'ye getirilerini hesaba katarak 'savaşmaya değmez' bulduğunu söyledi. Sivillerin Irak savaşı hakkındaki düşünceleri de emekli askerlerle benzer oranda: yüzde 62'si Irak savaşını gereksiz buluyor. Euronews.com'da Görüntüle