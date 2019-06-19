Araştırma: Dünyada aşıya en az güvenenler Avrupalılar
Son yayınlanan bir araştırma dünyanın tıp uzmanlarına, doktorlara, hemşirelere, aşılara ve bilim insanlarına yüksek seviyede güvendiğini ortaya koyarken aşı konusunda en düşük güvenin Batı Avrupa'da olduğu tespit edildi.
Son yayınlanan bir araştırma dünyanın tıp uzmanlarına, doktorlara, hemşirelere, aşılara ve bilim insanlarına yüksek seviyede güvendiğini ortaya koyarken aşı konusunda en düşük güvenin Batı Avrupa'da olduğu tespit edildi.
Bu alanda şimdiye kadar küresel ölçekte yapılmış en büyük anketi gerçekleştiren Wellcome Global Monitor'in raporuna göre bilim insanlarına bu kadar güvenilmesine rağmen dünya nüfusunun neredeyse yarısı bilim hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığını belirtiyor. Her beş kişiden biri ise bilimin sağladğı imkanlardan faydalanamadığını düşünüyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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