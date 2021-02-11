Araştırma: Domuzlar burunlarıyla video oyunu oynamayı öğrenebiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Araştırma: Domuzlar burunlarıyla video oyunu oynamayı öğrenebiliyor

11.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:12
Araştırma: Domuzlar burunlarıyla video oyunu oynamayı öğrenebiliyor

Bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, domuzların burunlarıyla video oyunu oynamayı öğrenebildiğini ortaya koydu.

Bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, domuzların burunlarıyla video oyunu oynamayı öğrenebildiğini ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre Purdue, Pennsylvania ve Emory üniversitelerinden bilim insanları, domuzların davranışlarının esnekliği ve zihinsel aktivitelerinin gelişimine yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmada bu hayvanların bilişsel kapasitelerinin gelişimi incelendi.

Araştırma kapsamında "Hamlet", "Omelette", "Ebony" ve "Ivory" adında dört domuzun yemlerini yedikleri bir alanda duvara video oyunu ekranı asıldı. Domuzların yem kabının yanına joy-stick koyuldu.

Oyunu oynamak için eğitilen domuzların joy-stick ile ekranda gösterilen video oyunu arasındaki bağlantıyı kavradıkları ve burunlarıyla oyunları oynayabildikleri gözlemlendi.

Domuzlara oyundaki seviyelere geçmelerine göre ödül olarak yem verildi. Yemler kesilerek devam edilen testlerde ise domuzlar nazik sözlerle teşvik edildi. Domuzlar sözlü teşviklere olumlu yanıt vererek oyunları oynadı.

Araştırmanın sonuçları "Frontiers in Psychology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Pervin Buldan Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Metin Oktay Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araştırma: Domuzlar burunlarıyla video oyunu oynamayı öğrenebiliyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 17:27:49. #1.16#
title