Araştırma: Doğu ve Güneydoğu'da kayyum atamaları nasıl algılandı?
İçişleri Bakanlığı kararı ile Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını halk nasıl yorumladı? Araştırma sonuçları yayımlandı.
Diyarbakır, Van ve Mardin'de belediye başkanlarının görevden alınması sonrası kayyum atamalarına ilişkin tartışmalar sürüyor.
Doğu ve Güneydoğu illerinde yaptıkları araştırmalarla bilinen Rawest Araştırma Şirketi, İçişleri Bakanlığı kararıyla geçtiğimiz haftalarda kayyum atanan şehirlerde yaşanan durumun kamuoyu tarafından nasıl algılandığını rakamlara yansıttı. Euronews.com'da Görüntüle