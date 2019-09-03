Araştırma: Doğu ve Güneydoğu'da kayyum atamaları nasıl algılandı?

03.09.2019 16:38

Diyarbakır, Van ve Mardin'de belediye başkanlarının görevden alınması sonrası kayyum atamalarına ilişkin tartışmalar sürüyor.



Doğu ve Güneydoğu illerinde yaptıkları araştırmalarla bilinen Rawest Araştırma Şirketi, İçişleri Bakanlığı kararıyla geçtiğimiz haftalarda kayyum atanan şehirlerde yaşanan durumun kamuoyu tarafından nasıl algılandığını rakamlara yansıttı. Euronews.com'da Görüntüle