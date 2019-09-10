Araştırma: Dinozorların sonunu bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar bulundu

Araştırma: Dinozorların sonunu bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar bulundu

Bilim insanları dinozorların sonunu dev bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar elde etti. Araştırmacılar yeni delillere Meksika'da bulunann asteroit kraterini inceleyerek ulaştı.

10.09.2019 18:15
Araştırma: Dinozorların sonunu bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar bulundu

Bilim insanları dinozorların sonunu dev bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar elde etti. Araştırmacılar yeni delillere Meksika'da bulunan asteroit kraterini inceleyerek ulaştı.


Teksas Üniversitesi'nde görevli bilim insanları dinozorların soyunu sona erdirdiği düşünülen asteroide ilişkin somut bulgulara rastladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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