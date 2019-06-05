Araştırma: Dev şirketler küresel ısınma sonucu 5 sene içerisinde 1 trilyon dolar kaybedecek

Dünyada büyük müşteri kitlelerine sahip farklı sektörlerden önde gelen şirketlerin iklim değişikliği ve küresel ısınma sonucu önümüzdeki 5 sene içerisinde ticaret hacimlerinde toplamda bir trilyon dolar zarara uğrayacağı bildirildi. Bu şirketler arasında BMW, Total, Bank of America, Nestle ve Canon gibi farklı sektörlerden 215 dünya markası yer alıyor.

Sürdürülebilir ekonomi ve çevresel faktörlerin etkisini büyük şirketler, iş adamları ve sektörler için analiz eden, dünyanın en kapsamlı kurumsal çevre verisini elinde bulunduran CDP, 2019 yılı araştırma sonuçlarını yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle