Araştırma: Covid-19'lu bir çocuğun temasa girdiği 172 kişinin hiçbirinde koronavirüs çıkmadı
Fransa'da Covid-19'a yakalanan 9 yaşındaki bir çocuk, hastalığı sırasında 3 farklı okula ve kayak merkezine gitmeye devam etti, ancak temasa girdiği 172 kişiden hiçbirine virüsü bulaştırmadı. Bilim insanlarına çocukların koronavirüsü yayma potansiyeli yetişkinlerden çok daha düşük
20.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:09
Fransa'da Covid-19'a yakalanan 9 yaşındaki bir çocuk, hastalığı sırasında 3 farklı okula ve kayak merkezine gitmeye devam etti, ancak temasa girdiği 172 kişiden hiçbirine virüsü bulaştırmadı.
Bilim insanlarına göre çocukların koronavirüsü yayma potansiyeli yetişkinlerden çok daha düşük. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com