Araştırma: Covid-19'lu bir çocuğun temasa girdiği 172 kişinin hiçbirinde koronavirüs çıkmadı Fransa'da Covid-19'a yakalanan 9 yaşındaki bir çocuk, hastalığı sırasında 3 farklı okula ve kayak merkezine gitmeye devam etti, ancak temasa girdiği 172 kişiden hiçbirine virüsü bulaştırmadı. Bilim insanlarına çocukların koronavirüsü yayma potansiyeli yetişkinlerden çok daha düşük

Fransa'da Covid-19'a yakalanan 9 yaşındaki bir çocuk, hastalığı sırasında 3 farklı okula ve kayak merkezine gitmeye devam etti, ancak temasa girdiği 172 kişiden hiçbirine virüsü bulaştırmadı. Bilim insanlarına göre çocukların koronavirüsü yayma potansiyeli yetişkinlerden çok daha düşük. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com