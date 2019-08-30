Araştırma: Çocuk sahibi olmak daha mutlu kılar, ancak çocuklar evden ayrılınca

30.08.2019 16:23

Yapılan bir araştırma çocukların evden ayrılmasının ebeveynlerin ruh sağlığını ve refahını iyi yönde etkilediğini ortaya koydu.



Heidelberger Üniversitesi'nde yapılan araştırma, çocuk sahibi olmanın insanları daha sağlıklı kıldığını ve depresyondan etkilerinden uzak tuttuğunu gösterdi. Ancak araştırma, bu olumlu etkinin çocukların evi terk etmesiyle gerçekleştiğini ekliyor: "Aileleri ile yaşayan gençler ebeveynlerini olumsuz yönde etkiliyor." Euronews.com'da Görüntüle