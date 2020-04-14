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Eczacıbaşı Topluluğu, Ekonomi

Araştırma-Çevreye duyarlılık geri dönüşüm kutularıyla sınırlı

Eczacıbaşı Profesyonel'in ev dışı tüketim kanalında yaptığı "Çevre Duyarlılığını Anlama Araştırması" sektörde yer alan firmaların çevre duyarlılığına bakışını gözler önüne serdi.

14.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:00
Araştırma-Çevreye duyarlılık geri dönüşüm kutularıyla sınırlı

Eczacıbaşı Profesyonel'in ev dışı tüketim kanalında yaptığı "Çevre Duyarlılığını Anlama Araştırması" sektörde yer alan firmaların çevre duyarlılığına bakışını gözler önüne serdi. 

Araştırma sonuçlarına göre, otel, restoran ve özel kurumların çevre duyarlılığı sadece kanunlar, yaptırımlar ve mecburiyetler doğrultusunda gündeme geliyor. Buna göre, firmaların çevreye duyarlılık ile aksiyonları ise geri dönüşüm kutusu kullanmak, geri dönüşüme uygun ürünler kullanmak ve atık pil toplamakla sınırlı kaldı.

Eczacıbaşı Profesyonel 2019 yılında ev dışı tüketim sektöründe hizmet verdiği firmaların satınalma sorumluları ile gerçekleştirdiği "Çevre Duyarlılığını Anlama" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sia Insight işbirliği ile yürütülen araştırma, ev dışı tüketim sektörünün çevreye duyarlılığı ile ilgili çarpıcı sonuçlar içeriyor. Eczacıbaşı Profesyonel bu araştırmayla sektörde bir ilki gerçekleştirdiği ve farklı bir bakış açısı sunduğu için Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından yapılan Baykuş Ödülleri'nde Altın Ödül ile ödüllendirildi.Çevre Duyarlılığını Anlama araştırmasının sonuçlarına göre; sektörde yer alan otel, restoran ve özel kurumlarda çevre konusundaki duyarlılık ancak kanun ve yaptırımlar gibi mecburiyetler doğrultusunda gündeme geliyor. Çevre, firmaların satın alım süreçlerindeki öncelikli kriterler arasında yer almamakla birlikte çevre sorumluluğu konusunda her firma kendince adım attığına inanıyor. Firmaların bu konuda aldıkları aksiyonlar ise geri dönüşümle sınırlı. Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 76'sı 'Çevreye duyarlılık göstererek hangi aksiyonları alıyorsunuz' sorusuna 'Geri dönüşüm kutusu bulundurmak' yanıtını verdi. Yüzde 48'i geri dönüşüme uygun ürünler kullanarak çevreye duyarlı olduğunu beyan ederken, yüzde 44 ve 42'si de atık yağ ve pil topladıklarını belirtti.Araştırma sonuçlarına göre, çevreye duyarlılık konusunda otellerin diğer firmalara göre biraz daha fazla aksiyon aldığı gözlemlenirken, restoran ve özel kurumlarda bu hassasiyetin daha az olduğu görülüyor. Otellerin yüzde 63'ü dönüştürülebilir ürün, sensörlü musluk gibi maliyet gerektiren aksiyonlar aldıklarını belirtirken, restoranlarda bu oran yüzde 37'de, özel kurumlarda ise yüzde 22 seviyesinde kalıyor. Araştırma, çevre duyarlılığının ev dışı tüketim sektöründeki işletmelerin satın alım süreçlerinde de hiçbir etkisinin olmadığını gözler önüne seriyor. Hem temizlik kimyasal hem de kağıt ürünlerinde her 10 satınalmacıdan 3'ü çevreye duyarlı ürünler için daha fazla ödeme yapmayacağını belirtiyor. Fiyat ve çevreci ürün kriterleri karşılaştırıldığında ise fiyatın satın alım sürecinde çevreye duyarlılık karşısında 3 kat daha etkili olduğu ortaya çıkıyor. Eğer yeni bir ürün satın alımı yapılacaksa da İSO belgesi, TSE garantisi gibi belgelerin yeterli olduğu düşünülüyor.

 


Kaynak: DHA

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